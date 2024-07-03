На "оранжевой" ветке метро экстренно меняли рельсы

Минувшей ночью сотрудники петербургской подземки обнаружили неисправный рельс на станции "Спасская" (Лахтинско-Правобережная линия). Как сообщает 3 июля пресс-служба метрополитена, опасная находка потребовала срочной замены части рельсового полотна.

В седьмом часу поезда следовали в обычном режиме только между станциями "Улица Дыбенко" и Площадь Александра Невского-2". Между "Площадью Александра Невского-2" и "Достоевской" интервал движения составлял 15 минут.

Проблему "остро дефектного" рельса решили в максимально сжатые сроки. К семи утра поезда уже следовали в штатном режиме.

Фото: ЗАКС. Ру