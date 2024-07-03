ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:40

Бастрыкин велел возбудить дело из-за нападения с ножом на юного петербуржца

фото ЗакС политика Бастрыкин велел возбудить дело из-за нападения с ножом на юного петербуржца

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, узнав из социальных сетей о нападении с ножом на несовершеннолетнего петербуржца, потребовал возбудить уголовное дело. Об этом 3 июля пишет информационный центр СК.

О задержании предполагаемого злоумышленника накануне сообщило управление Росгвардии по региону. Ему 34 года. По официальной версии, мужчина ударил 17-летнего юношу ножом в бедро, в результате чего последнего увезли в больницу. Стычка случилась у круглосуточного магазина в районе Владимирской площади.

Бастрыкин поручил ему доложить о возбуждении дела и ходе расследования.

фото: пресс-служба СК


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама