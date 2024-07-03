Бастрыкин велел возбудить дело из-за нападения с ножом на юного петербуржца

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, узнав из социальных сетей о нападении с ножом на несовершеннолетнего петербуржца, потребовал возбудить уголовное дело. Об этом 3 июля пишет информационный центр СК.

О задержании предполагаемого злоумышленника накануне сообщило управление Росгвардии по региону. Ему 34 года. По официальной версии, мужчина ударил 17-летнего юношу ножом в бедро, в результате чего последнего увезли в больницу. Стычка случилась у круглосуточного магазина в районе Владимирской площади.

Бастрыкин поручил ему доложить о возбуждении дела и ходе расследования.

фото: пресс-служба СК