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Новости 11:03

Из-за взимания лишней платы с гостей Крыма мобильным операторам выдали предупреждения

фото ЗакС политика Из-за взимания лишней платы с гостей Крыма мобильным операторам выдали предупреждения

Федеральная антимонопольная служба вынесла предпреждения ведущим российским мобильным операторам - "Мегафону", МТС и "Билайну".

Компании замечены во взимании дополнительной платы с российских абонентов за сам факт их пребывания в Крыму и Севастополе, о чем говорится 3 июля на сайте ведомства. Между тем, отмечают антимонопольщики, с начала года операторам создали экономические условия, позволяющие обслуживать абонентов в Крыму без взимания платы поверх абонентской.

От всех трех компаний потребовали прекратить описанную выше практику, которая, по мнению ФАС, нарушает права клиентов.

фото: pixabay


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