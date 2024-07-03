Из петербургской церкви похитили драгоценности

Накануне вечером петербургским полицейским пожаловались на похищение драгоценностей из храма на юго-западе города. Как 3 июля сообщает ГУ МВД, речь идет о церкви-часовне Всех Святых на улице Бурцева. Тревогу забила сотрудница свечной лавки.

По сведениям заявительницы, злоумышленник проник в церковь через форточку и вынес ювелирные украшения, представляющие собой дары прихожан.

Ущерб, причиненный храму, в настоящее время подсчитывается. Полицейские проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого мужчину разыскивают.

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