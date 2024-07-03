Госдума может запретить назначение административного ареста отцам-одиночкам

В Госдуму внесен законопроект, вводящий запрет на отправку в спецприемник отцов-одиночек и единственных опекунов, которые воспитывают детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщила одна из авторов инициативы, депутат Ирина Панькина в собственном Telegram-канале. Она указала, что Уголовный кодекс предусматривает отсрочку отбывания наказания для указанной категории мужчин. Между тем, отметила законотворец, административный арест — это тоже мера, направленная на изоляцию нарушителя от общества.

"Его применение к одиноким отцам в равной степени с матерями влечет оставление ребенка без присмотра и заботы. Из этого следует, что действующее правовое регулирование не в полной мере отвечает конституционному принципу равенства прав и обязанностей родителей", - прокомментировала Панькина проект нормативно-правового акта.

Под документом также имеется подпись главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Фото: ЗАКС.Ру