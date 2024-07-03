Смольный одобрил идею бесплатного проезда для студентов из многодетных семей

Петербургское правительство поддержало инициативу фракции справедливороссов в петербургском парламенте, предложившей освободить от платы за проезд в общественном транспорте студентов-очников в возрасте до 23 лет. Об этом в своем Telegram-канале 3 июля сообщила депутат Марина Шишкина. Речь идет о старших детях из многодетных семей. Таких семей в городе насчитывается 3509. Чиновники планируют сделать инициативу частью губернаторского законопроекта.

"Будем следить за тем, чтобы проект обрел законодательное и финансовое обеспечение уже в 2025 году", - написала Шишкина.

Другая идея ее коллег тоже нашла одобрение у Смольного, а именно выплата в размере 3 млн рублей семьям, в которых одна мать родила троих или более детей. На эти цели из городского бюджета ежегодно будет требоваться примерно по 45 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру