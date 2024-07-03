Дюжина кандидатов от "Единой России" получила регистрацию в "Прометее"

Территориальная избирательная комиссия № 11 рассмотрела на заседании 2 июля вопрос регистрации 12 кандидатов на муниципальные выборы от "Единой России". Никто из них отказа не получил.

В сфере ответственности ТИК № 11 находятся МО "Северный" и МО "Прометей". Зарегистрированные кандидаты баллотируются во втором из них. Среди них — глава округа Алексей Суворов и его заместитель Светлана Сеина, а также действующие депутаты Елена Давтян, Вера Князева, Михаил Ломасов, Ольга Лотарева, Наталья Озерова и Наталья Шпирина.

Татьяна Акимова, Анатолий Гусев, Валерия Зотова и Ольга Тера, также зарегистрированные теризбиркомом, депутатскими мандатами в "Прометее" не располагают.

К настоящему моменту документы для участия в выборах в округе подали 19 человек, семеро из которых — самовыдвиженцы. Среди них также есть действующие депутаты, рассчитывающие на переизбрание. Это Наталья Кочнова и Татьяна Шурупова, обе они избирались в 2014 и 2019 годах от "Справедливой России".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру