Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 12:54

Дюжина кандидатов от "Единой России" получила регистрацию в "Прометее"

фото ЗакС политика Дюжина кандидатов от "Единой России" получила регистрацию в "Прометее"

Территориальная избирательная комиссия № 11 рассмотрела на заседании 2 июля вопрос регистрации 12 кандидатов на муниципальные выборы от "Единой России". Никто из них отказа не получил.

В сфере ответственности ТИК № 11 находятся МО "Северный" и МО "Прометей". Зарегистрированные кандидаты баллотируются во втором из них. Среди них — глава округа Алексей Суворов и его заместитель Светлана Сеина, а также действующие депутаты Елена Давтян, Вера Князева, Михаил Ломасов, Ольга Лотарева, Наталья Озерова и Наталья Шпирина.

Татьяна Акимова, Анатолий Гусев, Валерия Зотова и Ольга Тера, также зарегистрированные теризбиркомом, депутатскими мандатами в "Прометее" не располагают.

К настоящему моменту документы для участия в выборах в округе подали 19 человек, семеро из которых — самовыдвиженцы. Среди них также есть действующие депутаты, рассчитывающие на переизбрание. Это Наталья Кочнова и Татьяна Шурупова, обе они избирались в 2014 и 2019 годах от "Справедливой России".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Прометей
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Давтян Елена Юрьевна
Пока еще нет голосов...
Князева Вера Владимировна
Пока еще нет голосов...
Кочнова Наталья Вячеславовна
Пока еще нет голосов...
Лотарева Ольга Анатольевна
Пока еще нет голосов...
Сеина Светлана Геннадиевна
Пока еще нет голосов...
Суворов Алексей Борисович
Пока еще нет голосов...
Шпирина Наталья Юрьевна
Пока еще нет голосов...
Шурупова Татьяна Алексеевна
Упоминаемые персоны
Давтян Елена Юрьевна 
Князева Вера Владимировна 
Кочнова Наталья Вячеславовна 
Ломасов Михаил Юрьевич 
Лотарева Ольга Анатольевна 
Озерова Наталья Александровна 
Сеина Светлана Геннадиевна 
Суворов Алексей Борисович 
Шпирина Наталья Юрьевна 
Шурупова Татьяна Алексеевна 




Новости3 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама