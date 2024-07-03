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Новости 13:05

Смерть оставленного в петербургской квартире младенца привела к уголовному делу

фото ЗакС политика Смерть оставленного в петербургской квартире младенца привела к уголовному делу

В Петербурге возбудили уголовное дело в связи со смертью четырехмесячной девочки, которую родители накануне оставили без присмотра в квартире дома по улице Антонова-Овсеенко. Об этом 3 июля сообщает региональное управление Следственного комитета.

Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). Родители уже задержаны, с ними ведутся следственные действия. Известно, что они состоят на профилактических учетах.

Правовую оценку правоохранители в том числе планируют дать членам территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. Ход расследования контролирует прокуратура Невского района, устанавливающая все обстоятельства трагедии.

фото: ГСУ СК по Петербургу


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