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Выборы

Муниципал 13:44

Главе МО "Ланское" Артему Дорожкову по ошибке дали метку "иноагента" в ГАС "Выборы"

фото ЗакС политика Главе МО "Ланское" Артему Дорожкову по ошибке дали метку "иноагента" в ГАС "Выборы"

Из-за некой технической ошибки в ГАС "Выборы" у действующего главы МО "Ланское" Артема Дорожкова появилась отметка "иностранный агент". ЗАКС.Ру проверил — единоросс в реестрах Министерства юстиций не значится. В ТИК № 9, которая отвечает за организацию выборов в этом округе, случившееся назвали ошибкой. 

- Никак не могу прокомментировать, мне ничего не известно про это. Я думаю, что это какая-то ошибка. Такого быть не может, - сообщил ЗАКС.Ру председатель ТИК Вячеслав Субботин. 

Дорожков дважды избирался в МО "Ланское" (раньше муниципалитет назвался "Черная речка") от "Единой России". На сайте Минюста, который ведет реестр иностранных агентов, имя Дорожкова не упоминается. Связаться с главой округа корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось — в муниципалитете не ответили на звонок. 

Напомним, весной 2024 года Государственная дума приняла закон, запрещающий иностранным агентам принимать участие в выборах любого уровня. Также теперь им запрещено занимать какие-либо выборные должности в органах публичной власти. 

Константин Леньков / Фото МО "Ланское"


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