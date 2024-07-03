Главе МО "Ланское" Артему Дорожкову по ошибке дали метку "иноагента" в ГАС "Выборы"

Из-за некой технической ошибки в ГАС "Выборы" у действующего главы МО "Ланское" Артема Дорожкова появилась отметка "иностранный агент". ЗАКС.Ру проверил — единоросс в реестрах Министерства юстиций не значится. В ТИК № 9, которая отвечает за организацию выборов в этом округе, случившееся назвали ошибкой.

- Никак не могу прокомментировать, мне ничего не известно про это. Я думаю, что это какая-то ошибка. Такого быть не может, - сообщил ЗАКС.Ру председатель ТИК Вячеслав Субботин.

Дорожков дважды избирался в МО "Ланское" (раньше муниципалитет назвался "Черная речка") от "Единой России". На сайте Минюста, который ведет реестр иностранных агентов, имя Дорожкова не упоминается. Связаться с главой округа корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось — в муниципалитете не ответили на звонок.

Напомним, весной 2024 года Государственная дума приняла закон, запрещающий иностранным агентам принимать участие в выборах любого уровня. Также теперь им запрещено занимать какие-либо выборные должности в органах публичной власти.

Константин Леньков / Фото МО "Ланское"