В петербургское управление экономической безопасности МВД пришли сотрудники ФСБ

В Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности днем 3 июля посетили здание управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД. Об этом пишет "Фонтанка".

Вместе с ФСБ в помещениях на улице Чайковского, 30 работали представители СК и управления собственной безопасности ГУ МВД.

Правоохранители явились в связи с проверкой, которая проводилась в отношении одного из бизнесменов. Предпринимателю вызвался помочь знакомый, пообещавший избавить его от проблем за 5 млн рублей, которые для этого якобы нужно было передать в управление на Чайковского.

Вскоре выяснилось, что в экономическом подразделении главка посредник во взяточничестве никого не знал и таким образом хотел обмануть знакомого. Его взяли с поличным при передаче денег.

Фото: ЗАКС.Ру