Бастрыкин недоволен отказом возбуждать дело из-за ветхого жилья на Обводном канале

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин вновь обратился к теме аварийного жилья, на которое жалуются петербуржцы. Речь идет о многоэтажке 1917 года постройки на набережной Обводного канала и жалобе многодетной обладательницы жилплощади в нем.

Несмотря на удручающее состояние дома, его длительное время отказываются официально признать аварийным, передает информационный центр СК. Между тем, здание покрылось трещинами, с марта оно отключено от газоснабжения, инженерные коммуникации изношены, а состояние перекрытий представляется жильцам опасным для здоровья.

Ранее прокуратура не стала возбуждать уголовное дело по результатам процессуальной проверки. Бастрыкин поручил подчиненным в городе узнать, чем мотивирован отказ.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте