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Новости 15:47

Суд закрыл на 30 суток ресторан у метро "Пионерская" из-за кроликов

фото ЗакС политика Суд закрыл на 30 суток ресторан у метро "Пионерская" из-за кроликов

Приморский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Гуси-Лебеди" по статье о нарушении в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч.1 ст.6.3 КоАП РФ), об этом 3 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Судом было установлено, что в ресторане "Гуси-Лебеди" на Коломяжском проспекте есть живой уголок с четырьмя кроликами. При этом информирование ветеринарной службы о количестве животных отсутствует, как и заявленный мелкий рогатый скот.

Кроме этого, в ресторане отсутствуют документы о проведении ветеринарно-санитарных мероприятий, а порядок очистки клетки и кормежки животных не установлен. В суде уточнили, что болезни кроликов опасны для человека.

Суд приостановил деятельность ООО "Гуси-Лебеди" на Коломяжском проспекте на 30 суток.

UPD 15:58 В объединенной пресс-службе судов Петербурга уточнили, что была допущена ошибка. Суд приостановил деятельность игровой комнаты на территории ресторана, а не деятельность самого ресторана.

Фото: ЗАКС.Ру


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