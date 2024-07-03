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Директору института в РГПУ им. Герцена назначили условный срок за зачисление абитуриентов за деньги

фото ЗакС политика Директору института в РГПУ им. Герцена назначили условный срок за зачисление абитуриентов за деньги

Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении директора института физической культуры и спорта РГПУ им. А.И. Герцена Юрия Лобанова по статье о получении взятки (п."в" ч.5 ст.290 УК РФ), об этом 3 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил, что Лобанов попросил с трех абитуриентов взятку с размере не менее 200 тысяч рублей за зачисление в университет без проблем. В целях конспирации деньги передавались якобы в рамках интересов университета для приобретения нужной компьютерной техники. 

Деньги были переведены на счет знакомой Лобанова, а абитуриенты по итогу зачислены. Сам мужчина свою вину не признал.

По итогу суд квалифицировал действия Лобанова по статье о мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 50 тысяч рублей. 

Фото: ЗАКС.Ру


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