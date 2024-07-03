В Петербурге появятся парковки для электромобилей с зарядными устройствами

Совет Федерации одобрил закон о создании в Петербурге парковочных мест для электромобилей с зарядными устройствами, об этом 3 июля пишет ТАСС со ссылкой на решение верхней палаты парламента на пленарном заседании.

Также такие парковки появятся в Москве, Сочи и Севастополе. Теперь места будут выделяться не только для автомобилей, грузовиков и автобусов, но и отдельно для электромобилей. Количество таких мест будет зависеть от потребности города в этом.

Кроме этого, теперь расширяются полномочия органов власти в организации дорожного движения, например, добавляется мониторинг организации. Однако некоторые полномочия все-таки исключили, например, власти не смогут утверждать методические рекомендации по определению размера платы за пользование платными парковками.

Фото: ЗАКС.Ру