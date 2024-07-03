Telegram-канал Смольного возобновил работу спустя почти месяц молчания

Пресс-служба правительства Петербурга в Telegram-канале "Управление информацией" возобновила работу, об этом стало известно 3 июля.

Последний пост до 3 июля в Telegram-канале появился вечером 11 июня, после этого записи не публиковались, хотя анонсы и дальше выходили на официальном сайте администрации города.

Издание "Деловой Петербург" направило запрос главе пресс-службы Смольного Инне Карпушиной, чтобы узнать причины почти месячного молчания.

На данный момент, на канал подписано 6,3 тысяч пользователей. Там публикуются официальные сообщения о деятельности городских властей, по сути дублируется информация с сайта для удобства.

Фото: ЗАКС.Ру