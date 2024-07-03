ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:16

Telegram-канал Смольного возобновил работу спустя почти месяц молчания

фото ЗакС политика Telegram-канал Смольного возобновил работу спустя почти месяц молчания

Пресс-служба правительства Петербурга в Telegram-канале "Управление информацией" возобновила работу, об этом стало известно 3 июля.

Последний пост до 3 июля в Telegram-канале появился вечером 11 июня, после этого записи не публиковались, хотя анонсы и дальше выходили на официальном сайте администрации города.

Издание "Деловой Петербург" направило запрос главе пресс-службы Смольного Инне Карпушиной, чтобы узнать причины почти месячного молчания. 

На данный момент, на канал подписано 6,3 тысяч пользователей. Там публикуются официальные сообщения о деятельности городских властей, по сути дублируется информация с сайта для удобства.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама