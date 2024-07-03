Больше 100 петербургских семей с детьми-инвалидами получили выплаты на покупку жилья

В Петербурге 107 семей с детьми-инвалидами получили социальные выплаты на покупку жилья, об этом 3 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Общая сумма социальных выплат на покупку жилья составила 1,2 млрд рублей. В 2024 году 138 семей с детьми-инвалидами получат такую выплату, и ее общая сумма составит 1,48 млрд рублей. Средний размер социальной выплаты при этом составил 11,4 млн рублей.

Как отметили в Смольном, в Год семьи в Петербурге уделяют большое внимание жилищному вопросу. В 2024 году в список семей с детьми-инвалидами вошли те, кто подал заявление до 12 апреля 2024 года.

Полученную выплату семья может потратить на покупку вторичного жилья или дополнительной комнаты в коммунальной квартире в Петербурге или Ленинградской области.

Фото: ЗАКС.Ру