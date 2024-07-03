ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:16

Более 4 тысяч мигрантов в России не смогли сдать экзамен по русскому с начала 2024 года

фото ЗакС политика Более 4 тысяч мигрантов в России не смогли сдать экзамен по русскому с начала 2024 года

В России более 4 тысяч иностранных граждан с начала 2024 года не получили гражданство РФ из-за незнания русского языка, об этом 3 июля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Волк напомнила, что в России для получения гражданства необходимо подтвердить знание русского языка в устной и письменной формах.

Также в России ведется борьба против организаций, которые проводят фиктивные экзамены на знание русского языка для мигрантов. С декабря 2023 года экзаменационных пунктов уменьшилось в пять раз.

Кроме этого, Ирина Волк рассказала, что около 14 тысяч мигрантов не смогли сдать экзамен по русскому в присутствии правоохранительных органов. 

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама