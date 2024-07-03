Суд арестовал имущество заводов бизнесмена Юрия Шефлера

Тамбоский районный суд арестовал активы бизнесмена Юрия Шефлера на время рассмотрения иска Генпрокуратуры, об этом 3 июля пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Уточняется, что заседание прошло в закрытом режиме.

Надзорное ведомство просит суд запретить деятельность объединения, состоящего из Юрия Шефлера и его компании "Амбер Бевередж Груп Холдинг" и "Столи Груп" на территории России в связи с осуществлением экстремистской деятельности. После этого активы бизнесмена должны будут перейти в федеральную собственность.

По мнению представителей ведомства, предприниматель ведет информационную поддержку киевского режима. Также уточняется, что спиртзаводы Шефлера переводят полученную прибыль зарубеж и дивиденды в России не выплачивают.

Фото: ЗАКС.Ру