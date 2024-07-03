ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:48

Суд арестовал имущество заводов бизнесмена Юрия Шефлера

фото ЗакС политика Суд арестовал имущество заводов бизнесмена Юрия Шефлера

Тамбоский районный суд арестовал активы бизнесмена Юрия Шефлера на время рассмотрения иска Генпрокуратуры, об этом 3 июля пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Уточняется, что заседание прошло в закрытом режиме. 

Надзорное ведомство просит суд запретить деятельность объединения, состоящего из Юрия Шефлера и его компании "Амбер Бевередж Груп Холдинг" и "Столи Груп" на территории России в связи с осуществлением экстремистской деятельности. После этого активы бизнесмена должны будут перейти в федеральную собственность.

По мнению представителей ведомства, предприниматель ведет информационную поддержку киевского режима. Также уточняется, что спиртзаводы Шефлера переводят полученную прибыль зарубеж и дивиденды в России не выплачивают.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама