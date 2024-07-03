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В Петербурге более тысячи видов работ по капремонту находятся на стадии завершения

фото ЗакС политика В Петербурге более тысячи видов работ по капремонту находятся на стадии завершения

В Петербурге завершены или находятся на стадии завершения более тысячи видов работ по капитальному ремонту, об этом 3 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

В такие работы входят замена лифтов, работы по инженерным сетям, кровлям и фасадам, аварийно-восстановительные работы и так далее. Они проводятся во всех районах города.

В жилищном комитете напомнили, что в 2024 году в Петербурге запланировано более 3 тысяч работ по капитальному ремонту на общую сумму более 35 млрд рублей. В ведомстве уточнили, что источник финансирования работ – взносы петербуржцев.

Однако из бюджета также поступает поддержка. В 2024 году она составила 8,5 млрд рублей. Эти средства направляются на замену лифтов и реализацию программы "Невский проспект". 

Фото: ЗАКС.Ру


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