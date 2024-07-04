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Новости 10:13

После внесения представления директору ФСИН снизилось число побегов заключенных

фото ЗакС политика После внесения представления директору ФСИН снизилось число побегов заключенных

Участившиеся побеги из мест лишения свободы ранее стали основанием для внесения представления в адрес директора ФСИН Аркадия Гостева. Об этом 4 июля сообщает Генпрокуратура. 

Надзорный орган выявил нарушения федерального законодательства в области обеспечения надзора за заключенными. О ситуации с побегами также докладывали министру юстиции Константину Чуйченко.

Из новейшего сообщения Генпрокуратуры следует, что претензии к ФСИН были сформулированы как минимум несколько месяцев назад, поскольку ведомство 4 июля констатировало прогресс. За пять месяцев нынешнего года число побегов из колоний-поселений сократилось более чем в три раза.

Фото: ЗАКС.Ру


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