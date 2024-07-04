После внесения представления директору ФСИН снизилось число побегов заключенных

Участившиеся побеги из мест лишения свободы ранее стали основанием для внесения представления в адрес директора ФСИН Аркадия Гостева. Об этом 4 июля сообщает Генпрокуратура.

Надзорный орган выявил нарушения федерального законодательства в области обеспечения надзора за заключенными. О ситуации с побегами также докладывали министру юстиции Константину Чуйченко.

Из новейшего сообщения Генпрокуратуры следует, что претензии к ФСИН были сформулированы как минимум несколько месяцев назад, поскольку ведомство 4 июля констатировало прогресс. За пять месяцев нынешнего года число побегов из колоний-поселений сократилось более чем в три раза.

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