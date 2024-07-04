ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:23

Прокуратура проверяет обстоятельства падения петербургского ребенка из окна

фото ЗакС политика Прокуратура проверяет обстоятельства падения петербургского ребенка из окна

На севере Петербурга из окна многоэтажки выпал маленький ребенок. Проверкой инцидента занялась прокуратура, сообщившая об этом 4 июля.

Малолетний горожанин ползал по подоконнику восьмого этажа в одном из домов по улице Черкасова. Опершись на москитную сетку, он продавил ее и вывалился из оконного проема. В тяжелом состоянии ребенка увезли в больницу.

Прокуратура в очередной раз напомнила об опасности оставления детей в помещениях с открытыми окнами, подчеркнув, что москитные сетки не способны спасти от несчастных случаев.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама