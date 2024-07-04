Прокуратура проверяет обстоятельства падения петербургского ребенка из окна

На севере Петербурга из окна многоэтажки выпал маленький ребенок. Проверкой инцидента занялась прокуратура, сообщившая об этом 4 июля.

Малолетний горожанин ползал по подоконнику восьмого этажа в одном из домов по улице Черкасова. Опершись на москитную сетку, он продавил ее и вывалился из оконного проема. В тяжелом состоянии ребенка увезли в больницу.

Прокуратура в очередной раз напомнила об опасности оставления детей в помещениях с открытыми окнами, подчеркнув, что москитные сетки не способны спасти от несчастных случаев.

Фото: ЗАКС.Ру