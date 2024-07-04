По требованию прокуратуры особняк Полежаева в Петербурге привели в порядок

В центре Петербурга вновь проверили состояние особняка Полежаева (угол Новгородской улицы и проспекта Бакунина), к которому в мае возникли претензии у прокуратуры. На этот раз сотрудники остались удовлетворены увиденным, передает 4 июля пресс-служба ведомства.

Школа-интернат "Формула успеха", распоряжающаяся зданием, исправила выявленные ранее нарушения. Ответственные лица усилили проемы проходов труб центрального отопления в фундаментных стенах. Отмечается, что представители бюджетного учреждения занялись устранением недоработок сразу после получения прокурорского представления.

Особняку, признанному региональным памятником, более 150 лет.