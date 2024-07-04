Проект строительства "зеленой" ветки метро одобрен Главгосэкспертизой

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства "зеленой" (Невско-Василеостровской) линии метро, которую хотят продолжить на север. Об этом со ссылкой на источники 4 июля пишет "Фонтанка".

Теперь, после получения положительного заключения, для начала работ осталось добиться разрешения на строительство.

Проект предполагает прокладку тоннеля от станции "Беговая" и возведение двух станций. Обе, "Яхтенную" и "Каменку", планируют построить к 2028 году. Первая расположится на углу Богатырского проспекта и Туристской улицы, вторая - на углу Шуваловского и Комендантского проспектов.

Фото: ЗАКС.Ру