Из-за травмирования петербургской девочки на качелях могут завести уголовное дело

В Петербурге началась процессуальная проверка в связи с травмированием шестилетней девочки на качелях. Детская площадка, где это случилось, расположена на территории детского сада, о чем 4 июля сообщает региональное управление СК. В инциденте ищут признаки преступления, подпадающего под статью о халатности (ч. 1 ст. 293 УК).

Девочка неудачно приземлилась еще 5 июня. У нее диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Степень тяжести вреда, который был причинен ее здоровью, определит экспертиза. Следователи также намерены дать правовую оценку действиям сотрудников детского сада.

Параллельно свою проверку обстоятельств происшествия месячной давности проводит прокуратура. Ведомство интересуется тем, как соблюдалось законодательство о защите прав несовершеннолетних.

фото: прокуратура Петербурга