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Новости 15:17

На "Ломоносовской" на эскалаторе упала пассажирка и сломала руку

фото ЗакС политика На "Ломоносовской" на эскалаторе упала пассажирка и сломала руку

Петербурженка упала из-за экстренного торможения эскалатора в метро и получила травмы, об этом 4 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу петербургской подземки.

Инцидент произошел в понедельник, 1 июня, на станции метро "Ломоносовская". Из-за ухудшения погоды случилась посадка напряжения, и эскалатор остановился, а некоторые люди упали.

Сотрудники подземки не успели предупредить об экстренной остановке эскалатора. Одна из пассажирок отметила, что остановка была резкой, однако в метро заявили, что технически это невозможно.

В метрополитене объяснили, что тормозной путь составляет не менее одного метра, поэтому остановка не может быть резкой. При этом 35-летняя петербурженка все равно упала и сломала руку, а на ногах появились гематомы.

Фото: ЗАКС.Ру


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