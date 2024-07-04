За полгода петербуржцы оставили 75 млн обращений в МФЦ

В первые шесть месяцев 2024 года в МФЦ Петербурга поступило около 75 млн обращений от жителей города, рассказала 4 июня на пресс-конференции "Интерфакса" зампред комитета по информатизации и связи Любовь Токарева. Наиболее востребованными среди горожан стали услуги в социальной сфере, следует из ее слов.

"В МФЦ поступило за последнее полугодие порядка 75 млн обращений, на портале госуслуг их, конечно, гораздо больше. У нас только 11 млн активных аккаунтов — это уникальные аккаунты пользователей, которые есть. В среднем, мы посчитали, что петербуржец обращается за государственными услугами в МФЦ два раза в год, а на портал [госуслуг] — более пяти раз в год", — сообщила в своем выступлении Токарева.

Чиновница отметила, что самые популярные услуги, за которыми обращаются петербуржцы, относятся к социальной сфере. На их долю приходится 22 % от общего количества обращений. Речь идет о вопросах, связанных с пенсиями, пособиями и различными выплатами, включая предоставляемые родителям на детей. "Далее у нас идут услуги собственности. Конечно, их тоже очень много — их более 14 %", — добавила она.

При этом не все обращения связаны непосредственно с предоставлением госуслуг, следует из слов Токаревой. Нередко они касаются изучения контента и правил оказания услуг, а также записи в МФЦ.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру