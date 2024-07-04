Комтранс Петербурга проверил температурный режим в более 33,5 тысяч автобусах

В Петербурге за первое полугодие 2024 года проверили более 33,5 тысяч автобусов на соблюдение температурного режима, об этом 4 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

По данным комитета по транспорту Петербурга, в июне сотрудники ведомства проверили почти 4,9 тысяч автобусов. В общей сложности было зафиксировано 559 случаев нарушения температурного режима.

Сейчас 95,4% петербургских автобусов оборудованы системой кондиционирования. Однако в комтрансе отметили, что в работе автобусных кондиционеров есть ряд особенностей, например, они начинает ощутимо охлаждать салон только через 20 минут после запуска двигателя.

Также в ведомстве попросили соблюдать некоторые правила при нахождении в автобусе при охлаждении салона. В первую очередь во время работы кондиционера нужно закрыть люки и форточки.

Фото: ЗАКС.Ру