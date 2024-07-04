В суд обратилась петербурженка с иском к Треповой* из-за полученных травм в теракте

Потерпевшая по делу о теракте на Университетской набережной обратилась в суд с гражданским иском к осужденным Дарье Треповой* и Дмитрию Касинцеву, об этом 4 июля в своем Telegram-канале сообщила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Как рассказала Лебедева, потерпевшая требует с осужденных 150 тысяч рублей, из них 20 тысяч рублей с Дмитрия Касинцева. В сумму входят моральный вред, временная потеря трудоспособности и покупка лекарств.

Иск передан в Колпинский районный суд Петербурга.

Напомним, что суд признал Трепову исполнительницей теракта, при котором весной прошлого года погиб военкор Владлен Татарский. Ей назначили срок в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком 27 лет.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру