Сотрудники ФТС обнаружили 49 тысяч тонн нелегальных товаров с начала 2024 года

С начала 2024 года мобильные группы Федеральной таможенной службы (ФТС) обнаружили более 49 тысяч тонн товаров, которые пытались перевезти с нарушением российского законодательства, об этом 4 июля сообщили в пресс-службе ФТС России.

В ведомстве отметили, что нелегальный груз перевозился с помощью примерно 3,9 тысяч транспортных средств.

Кроме этого, были зафиксированы попытки перевезти стратегически важные товары, например, лесоматериалы. В общей сложности было возбуждено пять уголовных дел и составлено 17 протоколов об административных правонарушениях по данным фактам.

Также 79 автомобилей попытались вывезти более 1,1 тысячи тонн сахара, хотя его вывоз из России временно запрещен с мая 2024 года.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления