МЧС предупредило петербуржцев о грозе с порывами ветра до 18 м/с 5 июля

В пятницу, 5 июля, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 4 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 5 июля в городе могут быть ливни, грозы и град. Также ожидаются порывы ветра до 18 м/с во время грозы.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска возникновения ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что в понедельник, 1 июля, в Петербурге прошел сильный ураган, из-за которого в городе попадали деревья и пострадали люди.

Фото: ЗАКС.Ру