СРЗП выдвинула Александра Колоса на довыборы в ЗакС

Партия "Справедливая Россия - За правду" решила выдвинуть на дополнительные выборы в Законодательное собрание по 18-му округу общественника и предпринимателя Александра Колоса. Об итогах региональной конференции рассказал сам Колос в своем Telegram-канале 4 июля.

Колосу 44 года, родился в Петербурге. Как сообщили в партии, активно участвует в сборе гуманитарных и технических грузов в поддержку Донбасса. Также руководит благотворительным фондом "Колос", основателем которого и является. Возглавляет отделение партии в Приморском районе.

Конкурентами Колоса на выборах станут медиаменеджер Александр Малькевич ("Единая Россия"), муниципальные депутаты Павел Любимов ("Новые люди"), Александр Михайлов (КПРФ) и Евгение Ененков (ЛДПР), а также детский врач Ольга Юркевич ("Яблоко"). О самовыдвиженцах на этих выборах пока неизвестно. Документы пока подали только двое: Ененков и Михайлов.

Дополнительные выборы в ЗакС проводятся из-за ухода из парламента единоросса Алексея Далматова, который по собственному желанию сложил полномочия. Голосование состоится в сентябре одновременно с выборами губернатора и депутатов местных советов.

Константин Леньков / Фото Telegram-канал Александра Колоса