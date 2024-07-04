С 8 июля 95% турникетов в петербургском метро будут принимать оплату по карте

В Петербурге с 8 июля более 95% турникетов в метрополитене будут принимать оплату банковскими картами, об этом 4 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Совершенствование системы оплаты проезда в метро реализуется в рамках развития системы электронного контроля оплаты. Петербургские власти подписали соглашение на ПМЭФ со Сбербанком и Банком "РОССИЯ" на реализацию модернизации турникетов.

Однако на некоторых станциях пока оплатить проезд можно будет не в каждом турникете. В их числе станции "Волковская", "Площадь Ленина", "Невский проспект" и "Комендантский проспект". Также на станции "Озерки" модернизацию выполнят в 2025 году.

В дальнейшем, как отметили в комитете по транспорту, в метро хотят ввести оплату с помощью биометрии.

Фото: ЗАКС.Ру