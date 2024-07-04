В Петербурге задержали главного инженера ЖКС №3 Кировского района из-за взятки

Петербургские правоохранители задержали главного инженера управляющей компании ЖКС №3 Кировского района города, об этом 4 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч.5 ст.290 УК РФ).

Инженера задержали в офисе ЖКС прямо во время получения взятки в размере 150 тысяч рублей. Он получал ее от бизнесмена, который арендовывал помещение в здании, которым как раз занимается ЖКС №3 Кировского района.

По данным правоохранителей, инженер, предположительно, просил у предпринимателя деньги за выдачу разрешительных документов на электроснабжение и за подключение дополнительных киловатт электричества.

Фото: ЗАКС.Ру