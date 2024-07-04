Ректор СПбГУ Кропачев заявил, что иностранные учебники не сохраняют традиционные ценности

Глава Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Кропачев заявил, что студенты в российских вузах не должны учиться по иностранным учебникам, об этом 4 июля пишет РБК со ссылкой на его слова.

Такое заявление Кропачев сделал на съезде Российского союза ректоров.

Он отметил, что учебники для студентов должны быть разработаны в России, а сейчас они не соответствуют указу президента об укреплении традиционных ценностей. Также, по словам Кропачева, с ним согласны ректоры 50 вузов и преподаватели лингвистики.

"Опыт Санкт-Петербургского университета показывает: есть что менять", – сказал Кропачев.

Уточняется, что речь идет не только об учебниках, но и также о научно-методических рекомендациях и научных планах.

Фото: ЗАКС.Ру