В Петербурге 5 июля ожидают грозу и сильный ветер

В Петербурге снова наступила прохладная погода, при которой тучи мешают солнцу греть землю, об этом 5 июля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погоду сформирует приближающийся с юга, небольшой, но активный циклон. В городе будет облачная погода, поэтому будут грозы и ограничение попадания тепла.

Воздух прогреется до +19…+21 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу, 6 июля, в городе пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха прогреется до +20 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру