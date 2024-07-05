В Петербурге продлили "жёлтый" уровень погодной опасности 5 июля

В Петербурге продлили "жёлтый" уровень погодной опасностимз-за аномальной жары, об этом 5 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, до 21 часа 5 июля в городе ожидается дождь, а в некоторых частях города ливень и град. Также местами могут пройти грозы.

Также до 13 часов дня 5 июля вводится "жёлтый" уровень из-за порывов ветра до 18 м/с при грозе.

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска возникновения ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Фото: ЗАКС.Ру