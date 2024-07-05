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Новости 11:05

Во Фрунзенском районе изъяли больше всего электросамокатов 4 июля

фото ЗакС политика Во Фрунзенском районе изъяли больше всего электросамокатов 4 июля

В Петербурге и Ленинградской области изъяли более 2 тысяч электросамокатов за сутки, об этом 5 июля пишет "Фонтанка.ру".

Издание выяснило, в каком районе изъяли больше всего электросамокатов. Им оказался Фрунзенский район Петербурга, из которого в четверг, 4 июля, изъяли 340 электросамокатов.

После Фрунзенского в рейтинге идет Калининский район, где изъяли 236 электросамокатов, а на третьем месте Приморский, где полиция забрала 202 электросамоката.

Однако по административным протоколам лидером оказался Адмиралтейскоий район, а Фрунзенский стал лишь третьим после Красногвардейского.  Спокойнее всего к электросамокатам отнеслись в Кронштадтском районе – там всего 10 изъятых СИМ и 5 протоколов.

Фото: ЗАКС.Ру


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