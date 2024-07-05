Экономическая полиция задержала заместителя главы Адмиралтейского района Игоря Комарова, об этом 5 июля пишет "Фонтанка.ру".

Уточняется, что Комарова задержали прямо в здании администрации района, все выяснения пройдут в СК Адмиралтейского района. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

В общей сложности полицией по делу о взятке было проведено 16 обысков, в том числе в администрации Адмиралтейского района и дома у Комарова.

Следствие считает, что при благоустройстве сквера на Рижском проспекте были завышены цены на малые архитектурные формы, разницу в средствах выводили на подконтрольные ИП.

Фото: ЗАКС.Ру