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Новости 11:25

От "Лахта Центра" запустят новый водный маршрут

фото ЗакС политика От "Лахта Центра" запустят новый водный маршрут

В Петербурге могут ввести новый водный маршрут от причала у "Лахта Центра" в Приморском районе, об этом 5 июля пишет "Коммерсантъ".

Маршрут будет выполняться от "Лахта Центра" до Университетской набережной в Василеостровском районе Петербурга. Выполнять путь будет двухпалубный теплоход "Чайка". 

Предполагается, что судно будет осуществлять до трех рейсов в сутки и вмещать в себя до 150 человек одновременно. Теплоход принадлежит компании "Газпром СНГ Технологии". Это единственное в России судно, работающее на сжиженном природном газе. 

Билет на такой рейс будет стоить около 1700 рублей для взрослых и около 1100 рублей для детей. 

Фото: ЗАКС.Ру


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