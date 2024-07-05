От "Лахта Центра" запустят новый водный маршрут

В Петербурге могут ввести новый водный маршрут от причала у "Лахта Центра" в Приморском районе, об этом 5 июля пишет "Коммерсантъ".

Маршрут будет выполняться от "Лахта Центра" до Университетской набережной в Василеостровском районе Петербурга. Выполнять путь будет двухпалубный теплоход "Чайка".

Предполагается, что судно будет осуществлять до трех рейсов в сутки и вмещать в себя до 150 человек одновременно. Теплоход принадлежит компании "Газпром СНГ Технологии". Это единственное в России судно, работающее на сжиженном природном газе.

Билет на такой рейс будет стоить около 1700 рублей для взрослых и около 1100 рублей для детей.

Фото: ЗАКС.Ру