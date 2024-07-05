На выборы в МО "Сосновское" зарегистрировали 11 кандидатов от ЕР

ТИК № 36 опубликовала на своем сайте решения о регистрации кандидатов на выборы в МО "Сосновское", принятые на заседании 3 июля. Как следует из представленных данных, официальный статус получили 11 выдвиженцев от "Единой России".

Регистрацию получила, в частности, действующий депутат Анна Игошина. На предыдущих выборах в муниципальный совет она также баллотировалась от ЕР.

Прочие 10 кандидатов не имеют статуса муниципальных депутатов. Шесть из них работают в детских садах — это Светлана Громинская, Галина Доля, Татьяна Савельева, Мария Урваева, Татьяна Филиппова и Ирина Хади. Кандидат Татьяна Вахрамеева работает завотделения в детской поликлинике № 11, а Алексей Качаев трудоустроен в Доме детского творчества "Олимп" Выборгского района.

Кандидаты Юрий Стыцюк и Николай Сысуев руководят строительными компаниями, следует из данных в ГАС "Выборы". Первый из них занимает пост гендиректора ООО "Нанград", второй возглавляет ООО "Зимет". В ЕГРЮЛ основным видом деятельности обеих фирм указано строительство жилых и нежилых зданий. При этом Стыцюк и Сысуев фигурируют в обеих выписках в качестве учредителей компаний.

На момент выхода заметки в ГАС "Выборы" имелась информация о 31 кандидате, подавшем документы на выборы в "Сосновском". От "Единой России" из их числа баллотируются 20 человек, еще семеро идут от ЛДПР. Прочие четыре кандидата являются самовыдвиженцами.

Муниципальные выборы в Петербурге назначены на 8 сентября, голосование по ним продлится в течение трех дней и охватит 110 округов из существующих 111. Одновременно в городе состоятся выборы губернатора и довыборы в Заксобрание по 18-му избирательному округу.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру