Кононенко, Васильева и еще 12 претендентов на губернаторский пост лишились статуса кандидата

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 5 июля приняла решение об утрате статуса кандидата в отношении 14 претендентов на пост высшего должностного лица Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Среди экс-кандидатов оказались лидер горкома КПРФ Роман Кононенко, блокадница Людмила Васильева и активист Александр Виноградов. Они не предоставили комиссии необходимые для регистрации документы.

В КПРФ не справились с прохождением муниципального фильтра. Чтобы попасть бюллетень кандидат должен предоставить в Горизбирком подписи не менее 155 муниципалов из 84 МО. Самовыдвиженка Васильева, которая шла на выборы с пацифисткой повесткой, не собрала ни достаточного числа подписей депутатов. Виноградов в своих соцсетях хоть и рассказывал о масштабной поддержке со стороны муниципального сообщества, в итоге не смог убедить необходимое количество муниципалов расписаться за свою кандидатуру.

Всего на выборы губернатора Петербурга заявились 22 человека, однако стать зарегистрированными кандидатами смогли только четверо: действующий губернатор Александр Беглов ("Единая Россия"), депутат Максим Яковлев (ЛДПР), мундеп Павел Брагин ("Зеленые") и экс-кандидат в президенты Сергей Малинкович ("Коммунисты России"). В поддержку своего выдвижения они сдали по 162 подписи муниципальных депутатов из 91 МО.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру