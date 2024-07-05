ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:58

Кононенко, Васильева и еще 12 претендентов на губернаторский пост лишились статуса кандидата

фото ЗакС политика Кононенко, Васильева и еще 12 претендентов на губернаторский пост лишились статуса кандидата

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 5 июля приняла решение об утрате статуса кандидата в отношении 14 претендентов на пост высшего должностного лица Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Среди экс-кандидатов оказались лидер горкома КПРФ Роман Кононенко, блокадница Людмила Васильева и активист Александр Виноградов. Они не предоставили комиссии необходимые для регистрации документы. 

В КПРФ не справились с прохождением муниципального фильтра. Чтобы попасть бюллетень кандидат должен предоставить в Горизбирком подписи не менее 155 муниципалов из 84 МО. Самовыдвиженка Васильева, которая шла на выборы с пацифисткой повесткой, не собрала ни достаточного числа подписей депутатов. Виноградов в своих соцсетях хоть и рассказывал о масштабной поддержке со стороны муниципального сообщества, в итоге не смог убедить необходимое количество муниципалов расписаться за свою кандидатуру. 

Всего на выборы губернатора Петербурга заявились 22 человека, однако стать зарегистрированными кандидатами смогли только четверо: действующий губернатор Александр Беглов ("Единая Россия"), депутат Максим Яковлев (ЛДПР), мундеп Павел Брагин ("Зеленые") и экс-кандидат в президенты Сергей Малинкович ("Коммунисты России"). В поддержку своего выдвижения они сдали по 162 подписи муниципальных депутатов из 91 МО. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости5 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама