В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества у организаторов нелегальной миграции

Депутаты Государственной думы внесли законопроект о конфискации имущества за организацию нелегальной миграции, об этом 5 июля появилась информация на сайте нижней палаты парламента.

Уточняется, что поправки будут затрагивать статью о конфискации имущества (ст.104.1 УК РФ). По мнению парламентариев, таким образом организация нелегальной миграции станет невыгодной.

Также в пояснительной записке уточняется, что незаконная миграция влияет на общественные отношения и развивает преступный бизнес. Сложившаяся ситуация, по мнению депутатов, перерастает в угрозу национальной безопасности России.

Фото: ЗАКС.Ру