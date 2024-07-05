Вход на "Приморскую" ограничат до конца лета

Вестибюль станции петербургского метрополитена "Приморская" до конца лета изменит режим работы, об этом 5 июля сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

На станции будут проводить ремонт, поэтому в часы пик вестибюль будут закрывать для пассажиров на вход. На новый режим работы "Приморская" перейдет во вторник, 9 июля.

В комитете рассказали, что на станции будут ремонтировать эскалатор до 30 августа. Вход на станцию будет ограничен с 8 утра до 9 вечера и с 17 часов до 18:40. Уточняется, что корректировка графика возможна с учетом реального пассажиропотока.

Петербуржцам рекомендовали пользоваться станциями "Василеостровская" и "Спортивная".

Фото: ЗАКС.Ру