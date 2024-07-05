Для Беркович* и Петрийчук** запросили шесть лет колонии по делу о призывах к терроризму

Прокуратура запросила для режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук** шесть лет колонии общего режима, об этом 5 июля сообщили адвокаты девушек.

Беркович* и Петрийчук** проходят по делу о публичных призывах к террористической деятельности (ч.2 ст.205.2 УК РФ) из-за спектакля "Финист ясный сокол". Текст повествует о россиянках, вышедших замуж за исламистов.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Продолжение прений пройдет в понедельник, 8 июля. Там выступит сторона защиты.

На данный момент, Беркович* и Петрийчук** находятся в СИЗО.

*Росфинмониторинг внес Евгению Беркович в список террористов и экстремистов

**Росфинмониторинг внес Светлану Петрийчук в список террористов и экстремистов

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы