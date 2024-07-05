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Новости 15:35

Стрельба в исполнении школьника у "Озерков" привела к уголовному делу

фото ЗакС политика Стрельба в исполнении школьника у "Озерков" привела к уголовному делу

Петербургские полицейские возбудили дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) из-за выходки двоих подростков в Выборгском районе, на которую на этой неделе поступила жалоба. Об этом 5 июля сообщает ГУ МВД по региону.

По данным правоохранителей, возле торгового центра "Озерки" у одноименной станции метро к 20-летнему жителю города подошли двое подростков. Один из них выстрелил потерпевшему в лицо из газового пистолета.

По горячим следам полицейским удалось задержать на месте событий 16-летнего юношу. Он рассказал, что аэрозольным пистолетом воспользовался его знакомый, успевший убежать. Задержанного передали родителям и теперь разыскивают "стрелка".

Фото: ЗАКС.Ру


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