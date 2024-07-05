Суд прекратил дело петербуржца, пошутившего в Пулково про гранаты в ручной клади

В Петербурге прекратили производство по делу местного жителя, который обвинялся в ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК). Об этом 5 июля сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В марте нынешнего года фигурант проходил в Пулково контроль перед посадкой на самолет. Сотрудникам аэропорта он из хулиганских соображений рассказал, что везет в ручной клади две гранаты. Это потребовало полицейской проверки его личных вещей. Выяснилось, что угроза взрыва оказалась ложной и что гранат при себе мужчина не имел.

Защита ходатайствовала о закрытии дела и уплате судебного штрафа. Против этого протестовал представитель гособвинения. Суд согласился с позицией адвоката. Было, в частности, принято во внимание, что фигурант материально поддержал благотворительный фонд СВО "Защита". Ему назначили судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру