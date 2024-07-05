В Пушкине статус памятника может потерять Московское шоссе

Из-за строительства нового путепровода над Витебской железной дорогой может лишиться статуса памятника Московское шоссе на территории Пушкина. Речь идет об отрезке между железнодорожными путями и Софийским бульваром, о чем 5 июля пишет интернет-газета "Канонер".

Автор заказанной историко-культурной экспертизы Алексей Хорликов полагает, что дорога с более чем двухсотлетним прошлым не имеет ни исторической, ни градостроительной ценности. Она, по мнению эксперта, "носила обыденный характер и исторически не являлась ключевым элементом планировочной инфраструктуры города Пушкина".

По действующему законодательству статус памятника у целой улицы препятствует возведению путепровода в ее створе. Проект планировки разрабатывает АО "Институт "Гипростроймост-Санкт-Петербург"".

фото: sperling, Citywalls.ru