Из Кронверкского пролива убрали незаконный понтон

В Петербурге составили протокол на индивидуального предпринимателя, который ранее не подчинился требованиям прокуратуры и продолжил держать в водах Кронверкского пролива незаконно размещенный понтон. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба надзорного органа.

У владельца плавучего объекта отсутствовал договор водопользования с городским правительством. Из-за этого на бизнесмена оформили протокол по статье о самовольном занятии водного объекта или пользовании им с нарушением установленных условий (ст. 7.6 КоАП).

В ходе инспекции понтон, находившийся напротив Петропавловской крепости, забрали и перенесли на штрафстоянку.

фото: прокуратура Петербурга