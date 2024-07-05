ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:48

Из Кронверкского пролива убрали незаконный понтон

фото ЗакС политика Из Кронверкского пролива убрали незаконный понтон

В Петербурге составили протокол на индивидуального предпринимателя, который ранее не подчинился требованиям прокуратуры и продолжил держать в водах Кронверкского пролива незаконно размещенный понтон. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба надзорного органа.

У владельца плавучего объекта отсутствовал договор водопользования с городским правительством. Из-за этого на бизнесмена оформили протокол по статье о самовольном занятии водного объекта или пользовании им с нарушением установленных условий (ст. 7.6 КоАП).

В ходе инспекции понтон, находившийся напротив Петропавловской крепости, забрали и перенесли на штрафстоянку.

фото: прокуратура Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости5 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама