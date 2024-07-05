ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19:03

В Петербурге по делу о неуплате налогов освободили от наказания двоих бизнесменов

фото ЗакС политика В Петербурге по делу о неуплате налогов освободили от наказания двоих бизнесменов

В Петербурге огласили приговор гендиректорам ООО "ОФФО-Трейд" и ЗАО "Петросвет". Оба проходили по делу о неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК), при этом первый обвинялся в уклонении от их уплаты и получил два года колонии-поселения, а второй - в пособничестве в уклонении и получил один год колонии-поселения. Об этом 5 июля сообщает региональное управление СК. Обоих мужчин освободили от наказания за истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Суд установил, что глава ООО "ОФФО-Трейд" ушел от уплаты налогов на прибыль и на добавленную стоимость, представив сфальсифицированную отчетность за 2013-2015 годы. Помог ему в этом глава "Петросвета", использовав фирмы-однодневки.

В результате действий фигурантов федеральный и региональный бюджеты недосчитались 1,3 млрд рублей. Ущерб взыскали с их арестованных счетов.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости5 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама