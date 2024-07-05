Минпросвещения не давало рекомендаций насчет выпуска ремейков киноклассики

Министерство просвещения опровергло сведения о предложении создать ремейки советской киноклассики, которое якобы поступило от чиновников Союзу кинематографистов. Ранее представители Союза распространили известие о такой инициативе, не соответствующее, как передает "Интерфакс", действительности.

"Информация о ремейках отечественных фильмов не является достоверной. В рабочем порядке Минкультуры был передан список шедевров отечественного кинематографа, знакомство с которыми представляется важным для воспитания юного поколения", - рассказали журналистам в министерстве.

При этом чиновники добавили, что предложение включило в себя идею возможного выпуска новых экранизаций полюбившихся населению произведений литературы.

Союз кинематографистов ранее опубликовал список от Минпросвещения, предназначенный, как было заявлено, для создания ремейков. В него вошли 30 фильмов, среди которых заметная часть посвящена войнам и сражениям: "Горячий снег" Гавриила Егиазарова, "Завтра была война" Юрия Кара, "Летят журавли" Михаила Калатозова, "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Александр Невский" Сергея Эйзенштейна и другие.

Фото: ЗАКС.Ру